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На Харьковщине в результате обстрелов повреждены жилые дома, детский сад и амбулатория
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины", - отметил он.
Синегубов добавил, что за прошедшие сутки под вражеским артиллерийским и минометным огнем были Купянск, Двуречная, Волчанск, Красное, Каменка, Чугуновка, Табаевка и другие города и села области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.
В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.
В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, 17 января под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.