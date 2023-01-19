На Харьковщине в результате обстрелов повреждены жилые дома, детский сад и амбулатория

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины", - отметил он.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки под вражеским артиллерийским и минометным огнем были Купянск, Двуречная, Волчанск, Красное, Каменка, Чугуновка, Табаевка и другие города и села области.

В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.

В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.

В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, 17 января под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.