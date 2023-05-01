Над Киевом этой ночью были сбиты все вражеские ракеты и БПЛА

В ночь на понедельник, 1 мая, российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по территории Украины. Система противовоздушной обороны ликвидировала все воздушные цели над Киевом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс). В столице тревога продолжалась около трех часов. Рашисты еще раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами", - отметили в КМВА.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

Пока данные о точном количестве сбитых воздушных целей уточняются.

По оперативным сведениям на данный момент жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

В КМВА заметили, что информация предварительная, детали уточняются.

"Киевлянам и гостям столицы напоминаю - не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", – подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, армия страны-агрессора РФ ночью 28 апреля задействовала авиацию для нанесения ракетных ударов по столице Украины. Враг запустил 11 крылатых ракет, которые были уничтожены ПВО.