Наступление оккупантов на Донетчину отражено сразу на нескольких направлениях

Попытки продвинуться вглубь русская армия поддерживает авиационными ударами. Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону ВСУ.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", - отметил Гайдай.

По его словам, противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляет населенные пункты без газа и света.

Позиции украинских войск обстреляны по всей линии столкновения.

"Нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки. Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления", - сообщил глава ОВА.

По его словам, вчера украинские бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок.

Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям.

Между тем, в Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор.

"Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, который пожелает оккупационная власть, и работает нерегулярно", - отметил Гайдай.

Отметим, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.