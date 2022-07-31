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Наступление оккупантов на Донетчину отражено сразу на нескольких направлениях
Попытки продвинуться вглубь русская армия поддерживает авиационными ударами. Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону ВСУ.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", - отметил Гайдай.
По его словам, противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляет населенные пункты без газа и света.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позиции украинских войск обстреляны по всей линии столкновения.
"Нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки. Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления", - сообщил глава ОВА.
По его словам, вчера украинские бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.
В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок.
Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям.
Между тем, в Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор.
"Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, который пожелает оккупационная власть, и работает нерегулярно", - отметил Гайдай.
Отметим, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.