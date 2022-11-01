Не бояться. В Киевской области будут взрывать взрывоопасные предметы

Во вторник, 1 ноября, в 14:00 в Бориспольском районе будет проводиться обезвреживание взрывоопасных предметов. В Киевской области продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Жители региона могут слышать взрывы.

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Напомним, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях. Даже после первичной очистки пиротехническими подразделениями освобожденной местности необходимо соблюдать правила безопасности.

В частности, в ГСЧС советуют:

пользоваться асфальтными и бетонными дорогами;

не подходить к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам;

не трогать оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы;

отслеживать опасные зоны в мобильном приложении "Разминирование Украины";

не заходить в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.

Также в ведомстве напомнили, что интерактивная карта приложения в режиме реального времени показывает возможные и уже подтвержденные угрозы, известные ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что к обследованию и обезвреживанию саперами взрывоопасных предметов приближаться к месту их расположения категорически запрещено.