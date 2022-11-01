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Не бояться. В Киевской области будут взрывать взрывоопасные предметы
Во вторник, 1 ноября, в 14:00 в Бориспольском районе будет проводиться обезвреживание взрывоопасных предметов. В Киевской области продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Жители региона могут слышать взрывы.
Напомним, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях. Даже после первичной очистки пиротехническими подразделениями освобожденной местности необходимо соблюдать правила безопасности.
В частности, в ГСЧС советуют:
- пользоваться асфальтными и бетонными дорогами;
- не подходить к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам;
- не трогать оружие, технику или какие-либо подозрительные предметы;
- отслеживать опасные зоны в мобильном приложении "Разминирование Украины";
- не заходить в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.
Также в ведомстве напомнили, что интерактивная карта приложения в режиме реального времени показывает возможные и уже подтвержденные угрозы, известные ГСЧС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Спасатели подчеркнули, что к обследованию и обезвреживанию саперами взрывоопасных предметов приближаться к месту их расположения категорически запрещено.