Не НЛО: яркая вспышка над Киевом 19 апреля произошла из-за падения метеора

Яркая вспышка над Киевом 19 апреля была вызвана падением метеора массой 200-300 кг и диаметром в полметра.

Об этом сообщает Международная метеорная организация.

Отмечается, что метеор пролетел прямо над Киевом на высоте около 80 км со скоростью 29 км/сек и на высоте 38 км над землей взорвался.

Продолжалось все это около 5 секунд.

"Траектория метеора была определена с погрешностью всего в несколько сотен метров. Впервые болид был замечен на высоте 98 км над Большой Дымеркой. Затем он прошел непосредственно над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с. Вспышка произошла на высоте 38 км", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что метеор был ориентировочной исходной массы 200-300 кг (диаметр около полуметра). Его возраст составлял примерно два года.

Длина его траектории составила 132 км, а средний наклон к горизонтали составил 32 градуса.

Метеорит разлетелся на мелкие обломки и пыль, которые могут находиться в Житомирской области между городами Попельня, Романовка, Терминов и Паволоч.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2023

Ранее в Космическом агентстве Украины сообщили, что 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины было зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие, которое, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Напомним, что перед тем, как киевляне заметили вспышку, в NASA предупредили, что спутник RHESSI, изучавший Солнце с 2002 года до его выведения из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 19 апреля. Однако после происшествия в Киеве агентство заявило, что во время явления в столице Украины спутник все еще находился на орбите.