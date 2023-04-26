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Не НЛО: яркая вспышка над Киевом 19 апреля произошла из-за падения метеора
Яркая вспышка над Киевом 19 апреля была вызвана падением метеора массой 200-300 кг и диаметром в полметра.
Об этом сообщает Международная метеорная организация.
Отмечается, что метеор пролетел прямо над Киевом на высоте около 80 км со скоростью 29 км/сек и на высоте 38 км над землей взорвался.
Продолжалось все это около 5 секунд.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Траектория метеора была определена с погрешностью всего в несколько сотен метров. Впервые болид был замечен на высоте 98 км над Большой Дымеркой. Затем он прошел непосредственно над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с. Вспышка произошла на высоте 38 км", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что метеор был ориентировочной исходной массы 200-300 кг (диаметр около полуметра). Его возраст составлял примерно два года.
Длина его траектории составила 132 км, а средний наклон к горизонтали составил 32 градуса.
Метеорит разлетелся на мелкие обломки и пыль, которые могут находиться в Житомирской области между городами Попельня, Романовка, Терминов и Паволоч.
Ранее в Космическом агентстве Украины сообщили, что 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины было зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие, которое, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.
Напомним, что перед тем, как киевляне заметили вспышку, в NASA предупредили, что спутник RHESSI, изучавший Солнце с 2002 года до его выведения из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 19 апреля. Однако после происшествия в Киеве агентство заявило, что во время явления в столице Украины спутник все еще находился на орбите.