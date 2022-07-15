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"Не подлежат восстановлению": поврежденные от ракетного удара дома культуры и быта в Виннице снесут
В Виннице Дом культуры и Дом быта после ракетного удара, нанесенного страной-агрессором Российской Федерации 14 июля, не подлежат восстановлению, поэтому будут снесены.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Насчет разрушений, которые нанесли российские ракеты - Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание Дома быта - также. В кратчайшие сроки будем восстанавливать пострадавшее из-за ракетной атаки жилье. Здесь будут заменены окна, стеклопакеты уже начали изготавливать", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что во время ознакомления укрытий в городе оказалось, что некоторые из них находятся в ужасном состоянии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Местные власти ответственны за состояние помещений, где люди могут укрыться во время сигнала воздушной тревоги. Это важно. Люди должны знать, что им есть куда пойти и переждать опасность. Кроме того, на улице должны быть указатели к местам, где есть укрытие. Система логистика должна быть простой и понятной. Еще раз – состояние и наличие укрытий – это задача для органов местной власти", - добавил Кирилл Тимошенко.
В частности, он призвал местные власти проводить разъяснительные работы с жителями городов по поводу понимания необходимости укрыться во время воздушной тревоги.
"Должна проводиться разъяснительная работа, и люди должны знать, куда им идти. Россия совершила очередное страшное преступление. Унесла жизни 23 наших граждан. Искренние соболезнования родным и близким. Мы будем делать все, чтобы уберечь наших людей от страны-террориста и чтобы наше войско вытеснило оккупантов из нашей земли", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Напомним, российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.
Сейчас известно о 23 погибших, среди которых трое детей. В то же время медики госпитализировали 66 человек, в тяжелом состоянии 34 человека, 5 человек - в критическом.