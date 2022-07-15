"Не подлежат восстановлению": поврежденные от ракетного удара дома культуры и быта в Виннице снесут

В Виннице Дом культуры и Дом быта после ракетного удара, нанесенного страной-агрессором Российской Федерации 14 июля, не подлежат восстановлению, поэтому будут снесены.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Насчет разрушений, которые нанесли российские ракеты - Дом культуры будет снесен, он не подлежит восстановлению, здание Дома быта - также. В кратчайшие сроки будем восстанавливать пострадавшее из-за ракетной атаки жилье. Здесь будут заменены окна, стеклопакеты уже начали изготавливать", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что во время ознакомления укрытий в городе оказалось, что некоторые из них находятся в ужасном состоянии.

"Местные власти ответственны за состояние помещений, где люди могут укрыться во время сигнала воздушной тревоги. Это важно. Люди должны знать, что им есть куда пойти и переждать опасность. Кроме того, на улице должны быть указатели к местам, где есть укрытие. Система логистика должна быть простой и понятной. Еще раз – состояние и наличие укрытий – это задача для органов местной власти", - добавил Кирилл Тимошенко.

В частности, он призвал местные власти проводить разъяснительные работы с жителями городов по поводу понимания необходимости укрыться во время воздушной тревоги.

"Должна проводиться разъяснительная работа, и люди должны знать, куда им идти. Россия совершила очередное страшное преступление. Унесла жизни 23 наших граждан. Искренние соболезнования родным и близким. Мы будем делать все, чтобы уберечь наших людей от страны-террориста и чтобы наше войско вытеснило оккупантов из нашей земли", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.

Сейчас известно о 23 погибших, среди которых трое детей. В то же время медики госпитализировали 66 человек, в тяжелом состоянии 34 человека, 5 человек - в критическом.