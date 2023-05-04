"Невежество в проектировании". В Сумской области сбили странный самодельный дрон (ФОТО)

Украинские военные сбили в приграничные Сумской области дрон-разведчик с очень странной конструкцией. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.

Отмечается, что это произошло в ночь на 4 мая в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Сумы".

Дрон пересек украинскую государственную границу со стороны России.

Военные обратили внимание, что беспилотник самодельный и состоит из разных компонентов.

"Самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов, очень странная с точки зрения основ аэродинамики и иллюстрирует невежество в проектировании БпЛА", – говорится в сообщении.

Так выглядит сбитый самодельный беспилотник. Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины / Facebook

Напомним, кроме такого странного аппарата, россияне ночью атаковали Украину и беспилотниками Shahed-136/131. Оккупанты применили до 24 ударных дронов, 18 из которых сбили украинские защитники.