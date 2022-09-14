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Николаев подвергся массированным обстрелам: повреждены жилые дома
14 сентября после часу ночи армия страны-агрессора РФ обстреляла Николаев. Повреждены жилые дома.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Сегодня после часу ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома", - отметил Сенкевич.
По его словам, в настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищается проезд для общественного транспорта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Николаев подвергся обстрелам ракетами типа С-300.
Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.
Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля.
По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно.
Подробная информация уточняется.
Отметим, ночью 11 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам, 9 человек были ранены.