Николаев подвергся массированным обстрелам: повреждены жилые дома

14 сентября после часу ночи армия страны-агрессора РФ обстреляла Николаев. Повреждены жилые дома.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня после часу ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома", - отметил Сенкевич.

По его словам, в настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах расчищается проезд для общественного транспорта.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Николаев подвергся обстрелам ракетами типа С-300.

Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.

Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля.

По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно.

Подробная информация уточняется.

Отметим, ночью 11 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам, 9 человек были ранены.