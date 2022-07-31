Ночной массированный обстрел Николаева стал самым сильным за все время войны

В ночь на 31 июля россияне в очередной раз массированно обстреляли Николаев. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.

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Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе от кассетных снарядов", - отметил он.

Сенкевич назвал ночной массированный обстрел Николаева "свмым сильным за все время". Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра.

Он отметил, что разрушены ряд объектов, повреждены жилые дома.

Кроме того, по словам мэра, на местах прилетов возникли пожары. Там сейчас работают спасатели.

Сенкевич подчеркнул, что сейчас собирают подробную информацию о пострадавших и разрушениях.

"Предварительно, один человек погиб, два – получили ранения. В результате обстрелов поврежден ряд объектов инфраструктуры. В частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. Также повреждены жилые дома. На местах прилетов возникло несколько пожаров – занялось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки. Подробная информация уточняется", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты обстреляли спальный район Николаева. Один человек погиб.