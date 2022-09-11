Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам: девять раненых

Ночью 11 сентября Николаев подвергся мощным обстрелам, 9 человек ранены, четверо из них в больнице.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома", - отметил Сенкевич.

По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них находятся в больнице.

Отметим, ночью 5 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Николаеву, попав в промышленное предприятие в окрестностях города.

Также ночью, 4 сентября, около 02:30 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно обстрел производился ЗРК С-300. Во время обстрела были существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница, музей, а также жилые дома.