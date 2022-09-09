Ночью оккупанты обстреляли Харьков: повреждено учебное заведение

В ночь на 9 августа армия страны-агрессора РФ обстреляла Харьков. Повреждено одно из высших учебных заведений в Салтовском районе города.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Ночью оккупанты обстреляли частный сектор Киевского района.

"К счастью, без пострадавших, но частично разрушены несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно обстрел велся реактивными системами залпового огня", - отметил Терехов.

Ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений.

Завалы на месте "прилета" разбирает ГСЧС.

Напомним, утром 8 сентября в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по Немышлянскому и Индустриальному районам города. Два человека погибли, 5 - получили ранения.

Также 8 сентября около полуночи армия страны-агрессора нанесла ракетные удары по Харькову, попав в объект критической инфраструктуры и в одно из предприятий города.