Ночью в Одессе горел морской торговый порт: что произошло

В Одесском морском торговом порту спасатели в ночь на 28 июля ликвидировали пожар на площади 150 кв. м.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 27.07.2022г., в 23:58, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории морского торгового порта в Одессе.

По прибытию спасателей установлено, что горят пиломатериалы, а именно необработанная древесина.

В 00:46 пожар был локализован и в 01:26 - ликвидирован на общей площади 150 м2.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет, а причины пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 15 пожарных, от ВПК порта - 2 единицы техники, 9 человек личного состава.

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, возгорание, возникшее на одном из причалов порта, не связано с ракетным обстрелом.

Отметим, в настоящее время в портах Украины идет подготовка к вывозу зерна. При этом в Мининфраструктуры уточняют, что если Россия будет проводить манипуляции в Черном море, которые по оценке компетентных органов будут представлять опасность, то инициатива по разблокированию портов для экспорта зерна будет приостановлена.