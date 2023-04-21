Новая тактика россиян: Гуменюк рассказала о ночной атаке

Россияне пытаются найти новую тактику ведения боя в воздушном пространстве и выявить украинские системы ПВО. Именно для этого они используют дронов-камикадзе.

С помощью дронов оккупанты не просто охотятся на объекты критической инфраструктуры, а еще и выискивают системы ПВО, поскольку это значительно дешевле, чем запускать ракеты, рассказала во время телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

"Мы акцентировали, что они будут выискивать новую тактику и, по всей видимости, они охотились не просто на объекты критической и стратегической инфраструктуры, они выискивают силы и средства ПВО, потому что более дешевым способом, чем ракеты, они сейчас атакуют, поскольку они экономят ракеты", - отметила Гуменюк.

Она отметила, что если прошлые разы россияне атаковать по направлению Азовского моря, то сейчас они пытаются атаковать из разных регионов: северного, северо-западного, северо-восточного.

По словам Гуменюк, уменьшение количества "Шахедов", используемых россиянами для одной атаки и их волнообразные запуски – это изменение тактики. Таким образом, оккупанты пытаются рассредоточить усилия ПВО.

Напомним, ночью 21 апреля для очередной атаки по территории Украины российские оккупанты применили около 10 БпЛА типа "Шахед". 8 из них украинские защитники уничтожили в окрестностях Киева.