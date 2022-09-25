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Одессу атаковали вражеские дроны-камикадзе

Одессу атаковали вражеские дроны-камикадзе

25 сентября утром Одесса вновь подверглась атаке вражеских дронов-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города.

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Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесса вновь атакована вражескими дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города", - отметил Братчук.

По его словам, произошло возгорание, на месте работает ГСЧС. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.

Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Обошлось без жертв.

Напомним, оккупанты 23 сентября применили дроны-камикадзе для нанесения удара по Одессе. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. В результате погиб один человек.

Автор:
Светлана Манько