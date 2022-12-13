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Оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонщины: три человека погибли
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО и минометов.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО и минометов. Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона", - сообщил он .
По его словам, из-за российских обстрелов повреждены школа, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за обстрелов оккупантов три человека погибли и еще 15 жителей области получили ранения.
Напомним, оккупанты 11 декабря 57 раз обстреляли территорию Херсонщины, один человек получил ранения.