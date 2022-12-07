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Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами"
Армия страны-агрессора РФ в ночь на 7 декабря атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". В Никополе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Горячая ночь. Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами"", - отметил он.
По его словам, военные из воздушного командования "Восток" сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно, это были "Shahed-136".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Никопольский район пережил еще одну тяжелую ночь террора.
Россияне 7 раз ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Марганецкой и Никопольской.
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Больше всего пострадал Никополь. В городе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.
Повредили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж.
Напомним, 6 декабря россияне обстреляли Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов.