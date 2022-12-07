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Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами"

Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами"

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 7 декабря атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". В Никополе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Горячая ночь. Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами"", - отметил он.

По его словам, военные из воздушного командования "Восток" сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно, это были "Shahed-136".

Кроме того, Никопольский район пережил еще одну тяжелую ночь террора.

Россияне 7 раз ударили из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Марганецкой и Никопольской.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Больше всего пострадал Никополь. В городе повреждены до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.

Повредили российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж.

Напомним, 6 декабря россияне обстреляли Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов.

Автор:
Светлана Манько