Оккупанты дважды за день обстреляли центр Херсона: ранена пожилая женщина

Один человек был ранен в результате обстрела Суворовского района Херсона вечером 10 сентября. Об этом сообщают Херсонская областная военная администрация и областная прокуратура .

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Отмечается, что обстрел российскими войсками центральной части города произошел около 17:30. По предварительным данным, оккупанты атаковали облцентр артиллерией.

Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя херсонка, она была госпитализирована. Также повреждены фасад и окна жилой многоэтажки, автотранспорт.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Херсонская областная прокуратура

Отметим также, что утром российские оккупанты, по сообщению ОВА, также обстреляли центр Херсона. Около 7:00 они ударили по учебному заведению. В результате попадания вражеских снарядов в здании были повреждены кровля и окна.

Также был обстрелян и жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медицинскую помощь, но оставили на месте.

Напомним, что за минувшие сутки, 9 сентября, противник совершил 54 обстрела в Херсонской области, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. Погиб один человек.