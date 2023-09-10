- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты дважды за день обстреляли центр Херсона: ранена пожилая женщина
Один человек был ранен в результате обстрела Суворовского района Херсона вечером 10 сентября. Об этом сообщают Херсонская областная военная администрация и областная прокуратура.
Отмечается, что обстрел российскими войсками центральной части города произошел около 17:30. По предварительным данным, оккупанты атаковали облцентр артиллерией.
Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя херсонка, она была госпитализирована. Также повреждены фасад и окна жилой многоэтажки, автотранспорт.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим также, что утром российские оккупанты, по сообщению ОВА, также обстреляли центр Херсона. Около 7:00 они ударили по учебному заведению. В результате попадания вражеских снарядов в здании были повреждены кровля и окна.
Также был обстрелян и жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медицинскую помощь, но оставили на месте.
Напомним, что за минувшие сутки, 9 сентября, противник совершил 54 обстрела в Херсонской области, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. Погиб один человек.