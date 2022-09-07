Оккупанты дважды за ночь ударила по Днепропетровщине

Российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой общине, - отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

Кроме того, военные сбили над Днепропетровской областью очередной российский беспилотник-разведчик.

Также ночью огнеборцы потушили пожар на нефтебазе в Кривом Роге после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов.

Напомним, в ночь на 6 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район Днепропетровщины, который оккупанты обстреляли "Градами".