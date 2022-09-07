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Оккупанты дважды за ночь ударила по Днепропетровщине
Российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкой общине, - отметил Резниченко.
По его словам, обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, военные сбили над Днепропетровской областью очередной российский беспилотник-разведчик.
Также ночью огнеборцы потушили пожар на нефтебазе в Кривом Роге после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов.
Напомним, в ночь на 6 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район Днепропетровщины, который оккупанты обстреляли "Градами".