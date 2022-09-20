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Оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольщину

Оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольщину

Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину обстрелами. От вражеского огня страдали три общины.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три общины - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

Враг ударил по ним 5 раз. Выпустил на города и села более ста снарядов.

Предварительно люди не пострадали.

"Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция", – отметил Резниченко.

Отметим, в ночь на 19 сентября россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой общинам. Выпустили более 40 снарядов.

Автор:
Светлана Манько