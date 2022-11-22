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Оккупанты накрыли огнем из "Градов" Никопольщину

Оккупанты накрыли огнем из "Градов" Никопольщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 22 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину. Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины", - отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются.

Напомним, ночью 21 ноября в Никополе российские снаряды повредили частные дома, лодку и автомобили. Раненый 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь.

Автор:
Светлана Манько