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Оккупанты накрыли огнем из "Градов" Никопольщину
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 22 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Почти 60 снарядов направили россияне этой ночью на Никопольщину. Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины", - отметил Резниченко.
По его словам, обошлось без погибших и раненых.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются.
Напомним, ночью 21 ноября в Никополе российские снаряды повредили частные дома, лодку и автомобили. Раненый 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь.