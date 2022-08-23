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Оккупанты накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области

Оккупанты накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. 23 августа оккупанты накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российская армия снова держала на прицеле два района - Криворожский и Никопольский. По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он в больнице. Дом семьи разрушен", - отметил глава ОВА.

Кроме того, трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район.

"По Марганецкой общине дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины - 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод", - сообщил Резниченко.

Также по Красногригорьевской общине тоже била артиллерия оккупантов. Изувечены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1000 человек. Обошлось без погибших и раненых.

Отметим, 22 августа россияне обстреляли Днепропетровщину ракетами, "Градами" и "Ураганами". Оккупанты накрыли огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

Автор:
Светлана Манько
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