Оккупанты нанесли 6 авиаударов по Орехову и обстреляли Купянск из САУ "Пион": ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ нанесла 85 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области и 67 раз обстреляла Херсонскую область, ранив 3 гражданских человека. Также оккупанты за сутки обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины, есть погибшие и раненые.

В Херсонской области трое раненых

За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 413 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА, сообщает глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объекты критической инфраструктуры.

По словам главы области, из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Оккупанты ударили 8 авиаснарядами по Орехову и Роботиному

За сутки враг нанес 85 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Оккупанты ударили 6 авиаснарядами по Орехову и 2 по Роботиному, совершили 5 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, Роботиного и Новоивановки, а также атаковали 16 беспилотниками Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Красное, Малиновку, Левадное,", - отметил Малашко.

Он добавил, что 56 артобстрелов пришлись на территории Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Щербаков, Темировки, Степногорска, Степного, Пятихаток, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

За сутки поступило семь сообщений о разрушении жилых домов. Обошлось без пострадавших.

В Харьковской области погибла женщина

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары из артиллерии и минометов по 20 населенным пунктам Харьковской области, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Волчанск, Николаевка Чугуевского района; Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Купянского района.

Также вчера в поселке Донец Изюмского района 53-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Он погиб.

Кроме того, враг обстрелял г. Купянск из САУ "Пион". В результате удара погибла 57-летняя женщина, двое мужчин 56 и 62 года получили ранения. Пострадавших госпитализировали, их состояние среднее. Поврежден многоэтажный дом.