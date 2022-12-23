Оккупанты нанесли ракетные и артиллерийские удары по Харьковщине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Отдельно благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже", - отметил глава области.

По его словам, россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов.

В Волчанской общине горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы.

Получили ранения 4 работника райбольницы - трое мужчин и одна женщина. Еще один человек 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет.

Также обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар. Без пострадавших.

Кроме того, в Харьковской области останется высокой минная опасность. В Протопоповке Изюмского района на в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями, состояние среднее.

Отметим, за прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, расположенные рядом с границей и линией столкновения.