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Оккупанты нанесли ракетные удары по трем районам Запорожья. Есть пострадавшие
Войска Российской Федерации во второй половине дня 21 сентября запустили пять ракет по трем районам Запорожья, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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Целью врага стали объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города.
"Известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован с диагнозом контузия, его состояние стабильное", — уточнил Старух.
В прошлый раз об ударах по Запорожью сообщалось 19 сентября. Тогда было зафиксировано восемь прилетов, мишенью стали объекты инфраструктуры. До этого оккупанты нанесли удар по Запорожью в ночь на 15 сентября. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.Подписывайтесь на наш Telegram канал