Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области

Ночью 31 июля оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова. Также по области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет", - отметил Синегубов.

По его словам, повреждено производственное здание. Горело оборудование и готовая полиграфическая продукция. Зафиксированы удары предварительно ракетно-зенитным комплексом С-300.

Кроме того, около 17 часов 30 июля в результате ударов в Киевском районе Харькова возник пожар в хозяйственном сооружении частного сектора.

Также по области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам. Горели открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки и поля с урожаем.

В Изюмском районе в результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки в лесничестве.

В Циркунах и Ольховке горели открытые территории и хозяйственная постройка частного сектора.

В течение суток от обстрелов россиян получил ранение 39-летний мужчина в Дергачевской общине.

"Пострадал 37-летний комбайнер, взорвавшийся на мини в селе Ольховка. Сейчас его состояние средней тяжести. Это далеко не первый несчастный случай, поэтому просим аграриев в очередной раз: без проверки взрывотехниками - не начинайте работу на полях, не рискуйте жизнью!", - подчеркнул Синегуб.

По его словам, враг продолжает артиллерийским огнем наносить удары по позициям ВСУ, но украинские бойцы держат оборону.

Напомним, в ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты дважды обстреляли Харьков, в Слободском районе города загорелось учебное заведение.