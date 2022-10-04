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Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: погибла женщина
Ночью 4 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Под ударом оказались промышленные и инфраструктурные объекты.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
"После полуночи 1 ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно – пострадавших нет", – отметил Синегубов.
Кроме того, в Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
К сожалению, погибла 46-летняя женщина.
"На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов", - подчеркнул Синегубов.
Также прессслужба "Укрзализныци" сообщила, что в результате ракетного удара обесточена сеть.
"Однако задержки поездов – минимальные, рейс №164 Киев – Харьков прибыл в Харьков с задержкой в 9 минут, а следующий поезд №725 Харьков – Киев отправится по графику в 8:28", - говорится в сообщении УЗ.
В компании добавили, что пригородное сообщение по региону продолжается по всем направлениям, однако возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут. Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, 27 сентября армия страны-агрессора ударила по Харькову ракетами С-300.