Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: погибла женщина

Ночью 4 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Под ударом оказались промышленные и инфраструктурные объекты.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"После полуночи 1 ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно – пострадавших нет", – отметил Синегубов.

Кроме того, в Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия.

К сожалению, погибла 46-летняя женщина.

"На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов", - подчеркнул Синегубов.

Также прессслужба "Укрзализныци" сообщила, что в результате ракетного удара обесточена сеть.

"Однако задержки поездов – минимальные, рейс №164 Киев – Харьков прибыл в Харьков с задержкой в 9 минут, а следующий поезд №725 Харьков – Киев отправится по графику в 8:28", - говорится в сообщении УЗ.

В компании добавили, что пригородное сообщение по региону продолжается по всем направлениям, однако возможны задержки поездов ориентировочно до 30 минут. Харьковский вокзал освещен и продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, 27 сентября армия страны-агрессора ударила по Харькову ракетами С-300.