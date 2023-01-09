Оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково на Харьковщине

Утром 9 января оккупанты обстреляли местный рынок в пгт Шевченково Купянского района Харьковской области, предположительно из ракетных систем С-300. Уже известно о семи пострадавших. Среди них есть ребенок.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку", - отметил он.

По его словам, на месте работают все экстренные службы.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка.

Позже Синегубов сообщил, что по уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина.

Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, под завалами могут оставаться люди.

Идет спасательная операция, работают экстренные службы.