Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине: разрушено хозяйственное сооружение

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов", - отметил Синегубов.

По его словам, около 22:00 22 января враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Также в Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина.

Напомним, в селе Петровка Золочевской общины от вражеского артобстрела 22 января погибла 67-летняя женщина.

Ранее 21 января обстрелом было повреждено молочно-консервный комбинат и два частных дома в Купянске.

Кроме того, разрушения 21 января получила частная застройка в Волчанске. А в поселке Ветеринарное Дергачевское общество ранение получил и был госпитализирован 46-летний мужчина.