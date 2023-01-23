- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине: разрушено хозяйственное сооружение
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Минувшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов", - отметил Синегубов.
По его словам, около 22:00 22 января враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Также в Купянске вражеский снаряд попал во двор жилого дома, в Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. Ранение получил 49-летний мужчина.
Напомним, в селе Петровка Золочевской общины от вражеского артобстрела 22 января погибла 67-летняя женщина.
Ранее 21 января обстрелом было повреждено молочно-консервный комбинат и два частных дома в Купянске.
Кроме того, разрушения 21 января получила частная застройка в Волчанске. А в поселке Ветеринарное Дергачевское общество ранение получил и был госпитализирован 46-летний мужчина.