Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие

Утром 21 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по одному из предприятий в Киевском районе Харькова. Ранения получили 6 человек.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

""Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории", - отметил Терехов.

По его словам, есть разрушение. Их степень устанавливает ГСЧС.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 6 человек.

"Есть разрушение промышленной инфраструктуры. На местах работают все профильные службы. Информация дополняется", – отметил глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты утром 18 октября обстреляли Харьков. Под удар врага попало одно из промышленных предприятий города.