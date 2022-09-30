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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: есть пострадавшие
Утром 30 сентября российская армия нанесла ракетный удар по окраине Запорожья. В результате пострадали люди.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие", - отметил он.
На месте происшествия работают соответствующие службы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Информация уточняется.
Отметим, в последние дни Запорожье под постоянным вражеским огнем.
Так, армия Российской Федерации с утра 27 сентября попала в объект инфраструктуры в Запорожье.
В предыдущий раз армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью 25 сентября. Разрушения также получили объекты инфраструктуры, тогда три человека получили ранения.
До этого 24 сентября одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвал пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, 7 человек ранены.