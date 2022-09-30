Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью: есть пострадавшие

Утром 30 сентября российская армия нанесла ракетный удар по окраине Запорожья. В результате пострадали люди.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие", - отметил он.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Информация уточняется.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянным вражеским огнем.

Так, армия Российской Федерации с утра 27 сентября попала в объект инфраструктуры в Запорожье.

В предыдущий раз армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью 25 сентября. Разрушения также получили объекты инфраструктуры, тогда три человека получили ранения.

До этого 24 сентября одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвал пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, 7 человек ранены.