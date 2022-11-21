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Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Харьковской области
Российские оккупационные войска вечером 20 ноября нанесли удар по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковщины. Под обстрел попал жилой дом.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Вчера вечером враг нанес ракетный удар системой С-300 по г. Шевченково Купянского района. Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден также жилой дом рядом" - отметил Синегубов.
Он добавил, что погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере 2 человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
В г. Купянск обстрелами повреждены складские помещения, объекты гражданской промышленности.
Также продолжаются работы по разминированию территорий области. За сутки обезврежены 86 взрывоопасных предметов.
Напомним, российские оккупационные войска 19 ноября обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области, в результате обстрелов пострадали два человека.