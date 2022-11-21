Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Харьковской области

Российские оккупационные войска вечером 20 ноября нанесли удар по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковщины. Под обстрел попал жилой дом.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера вечером враг нанес ракетный удар системой С-300 по г. Шевченково Купянского района. Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден также жилой дом рядом" - отметил Синегубов.

Он добавил, что погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере 2 человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы.

Кроме того, российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

В г. Купянск обстрелами повреждены складские помещения, объекты гражданской промышленности.

Также продолжаются работы по разминированию территорий области. За сутки обезврежены 86 взрывоопасных предметов.

Напомним, российские оккупационные войска 19 ноября обстреляли Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области, в результате обстрелов пострадали два человека.