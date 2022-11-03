Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 3 ноября оккупанты нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге, а в Павлограде попали в промышленное предприятие.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Это была напряженная ночь массированных атак. Ночью наши ребята отправили на покой очередную стаю вражеских беспилотников. Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 дрона - камикадзе "Shahed-136". Сбили их над Никопольским районом", - отметил Резниченко.

Кроме того, россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге.

По словам главы ОВА, на месте попадания серьезные разрушения. Там работают все службы.

Также в Павлограде оккупанты попали в промышленное предприятие. Продолжаются восстановительные работы.

В Никопольщине россияне накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией две общины - Никопольскую и Марганецкую.

В Никополе загорелась автозаправка. Огонь спасатели уже потушили. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии.

По словам Резниченко, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, 2 ноября военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".