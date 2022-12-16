Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харьковщины

Во время массированной ракетной атаки 16 декабря оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

"В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект. Могут быть проблемы с электричеством", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также, по информации главы области, есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно – без пострадавших.

Кроме того, по словам Синегубова, враг за прошедшие сутки наносил удары с танков и артиллерии по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

На Купянском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово и Первомайское.

В селе Подолы Купянского района в результате обстрела горел частный дом на площади 60 м2.

"Около 7 утра в городе Купянск российские захватчики нанесли ракетный удар по центральной городской больнице. Предварительно комплексами с-300. Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы. Жертв и пострадавших нет", - отметил Синегубов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки погибла женщина 50 лет.