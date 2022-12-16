Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харьковщины

Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харьковщины

Во время массированной ракетной атаки 16 декабря оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

"В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект. Могут быть проблемы с электричеством", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также, по информации главы области, есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно – без пострадавших.

Кроме того, по словам Синегубова, враг за прошедшие сутки наносил удары с танков и артиллерии по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

На Купянском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово и Первомайское.

В селе Подолы Купянского района в результате обстрела горел частный дом на площади 60 м2.

Фото 2 — Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харьковщины

"Около 7 утра в городе Купянск российские захватчики нанесли ракетный удар по центральной городской больнице. Предварительно комплексами с-300. Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы. Жертв и пострадавших нет", - отметил Синегубов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки погибла женщина 50 лет.

Автор:
Светлана Манько