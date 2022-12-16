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Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харьковщины
Во время массированной ракетной атаки 16 декабря оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.
"В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект. Могут быть проблемы с электричеством", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также, по информации главы области, есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно – без пострадавших.
Кроме того, по словам Синегубова, враг за прошедшие сутки наносил удары с танков и артиллерии по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
На Купянском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово и Первомайское.
В селе Подолы Купянского района в результате обстрела горел частный дом на площади 60 м2.
"Около 7 утра в городе Купянск российские захватчики нанесли ракетный удар по центральной городской больнице. Предварительно комплексами с-300. Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы. Жертв и пострадавших нет", - отметил Синегубов.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки погибла женщина 50 лет.