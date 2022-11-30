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Оккупанты обстрелили Херсон, попали в газопровод - ОВА (ФОТО)
Российские оккупационные войска утром 30 ноября обстреляли Херсон, в результате чего повреждены дома и газопровод.
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Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод", - отметил он.
По его словам, из-за обстрела в собственной квартире погибла 70-летняя жительница Херсона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице – российские снаряды падали на дорогу. Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, за сутки 27 ноября российские захватчики обстреляли Херсонскую область 30 раз, в результате погиб один человек, еще двое жителей области получили ранения разной степени тяжести.