Оккупанты обстреливали Днепропетровщину из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 15 октября россияне били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину. Ранили двух человек. Били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоровской", - отметил Резниченко.

По его словам, в ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести.

В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома.

Кроме того, военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Три над Криворожским районом, два – над Никопольским.

Напомним, в ночь на 14 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии. Также враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе.