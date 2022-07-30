Оккупанты обстреляли автовокзал в Славянске

Армия страны-агрессора РФ в ночь на субботу, 30 июля, обстреляла Славянск в Донецкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

"Ночью город снова подвергся обстрелу. На этот раз пострадали автовокзал и близлежащие здания", - отметил Лях.

По его словам, жертв и раненых, к счастью, нет.

Напомним, 29 июля утром армия страны-агрессора РФ снова обстреляла город Славянск Донецкой области. Повреждены многоэтажки в центре, а также дома в частном секторе микрорайона Северный.