Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за сутки враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов Харьковщины в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты.

Повреждены частные дома, торговые постройки и гражданские автомобили.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, вчера около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно с РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших.