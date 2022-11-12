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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 12 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией", - отметил Резниченко.
Он сообщил, что захватчики направили на ночные города и села более 50 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава ОВА подчеркнул, что жертв среди гражданского населения нет.
"Есть разрушение жилых домов. Детали обстрелов уточняются", - заметил Резниченко.
Отметим, вечером 11 ноября оккупанты снова обстреляли Никопольщину, два человека ранены.