Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 12 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией", - отметил Резниченко.

Он сообщил, что захватчики направили на ночные города и села более 50 снарядов.

Глава ОВА подчеркнул, что жертв среди гражданского населения нет.

"Есть разрушение жилых домов. Детали обстрелов уточняются", - заметил Резниченко.

Отметим, вечером 11 ноября оккупанты снова обстреляли Никопольщину, два человека ранены.