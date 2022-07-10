Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Российские военные обстреляли Днепропетровску область. Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация.

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"Во вражеский обстрел попал Синельниковский район. С РСЗО агрессор ударил по Великомихайловскому обществу. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. В одном из сел во дворе частного дома загорелся сеновал и трактор. Пожар был потушен", - сказано в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет, масштабы разрушений выясняются.

Спасатели просят жителей не перемещаться по деревне, пока не обследуют территорию, поскольку там могут остаться небезопасные кассетные элементы.

Напомним, 8 июля российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской.