Оккупанты обстреляли два села Запорожской области ракетами С-300

Армия страны-агрессора РФ 21 ноября нанесла ракетный удар по селам Запорожской области. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг продолжает ракетный террор против мирных жителей области. Этой ночью российские изверги обстреляли два села одной из общин Запорожского района ракетами С-300", - отметил Старух.

По его словам, взрывами разрушены и повреждены жилые дома.

К счастью, из людей никто не пострадал.

Отметим, оккупанты 18 ноября нанесли ракетный удар по одному из сел в Запорожской области. В результате обстрела было разрушено здание дома культуры.

Напомним, армия РФ 16 ноября потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в Запорожской области.