Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть раненые

21 ноября армия страны-агрессора РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру Херсона. Есть раненые гражданские, им оказывают медицинскую помощь.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре", - отметил он.

По его словам, есть раненые гражданские, медицинская помощь им уже предоставляется.

Отметим, люди, проживающие в южных регионах Украины и пострадавшие в результате российской оккупации или обстрелов, могут эвакуироваться за счет государства.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.

При этом выяснилось, что, убегая, оккупанты пытались нанести как можно больше вреда инфраструктуре и ухудшить жизнь местным жителям. В частности, россияне разрушали объекты электроэнергетики.

Однако в Херсоне уже начали работы по восстановлению электроснабжения.