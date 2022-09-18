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Оккупанты убили медиков, когда те эвакуировали пациентов психиатрической больницы в Харьковской области
В селе Стрелечье Харьковской области 18 сентября военные армии РФ открыли огонь по медикам, которые в этот момент пытались вывезти пациентов психбольницы в более безопасные места. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении - более 600", - рассказал Синегуб.
В момент эвакуации враг открыл огонь. В результате атаки погибли 4 медицинских работника, 2 пациента получили ранения.
Также в селе Стрелечье в ночь на 18 сентября оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли 2 женщины. Стрелечье находится на границе с Россией, там расположена Харьковская областная психиатрическая больница.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Днем 17 сентября в Чугуеве в результате вражеских обстрелов, по данным Центра экстренной медицинской помощи, погибла 11-летняя девочка.
В тот же день, около двух часов ночи, оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания.