Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 26 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь запугивали Никопольщину. Пять раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.

По его словам, оккупанты выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села почти 60 снарядов.

Жертв среди мирного населения нет.

Представители ГСЧС обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов.

Отметим, россияне продолжают каждый день бить по Никопольщине. 25 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины .