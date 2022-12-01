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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 1 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Восемь обстрелов за ночь. Россияне с вечера до утра били по Никопольщине "Градами" и тяжелой артиллерией. Под вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская", - отметил он.
По его словам, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Красногригорьевской общине повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.
В Марганецком обществе представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.
Отметим, оккупантіы не унимаются с обстрелами Никопольщины, в ночь на 3 ноября выпустили почти 30 снарядов.