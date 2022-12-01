Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 1 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Восемь обстрелов за ночь. Россияне с вечера до утра били по Никопольщине "Градами" и тяжелой артиллерией. Под вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская", - отметил он.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

В Красногригорьевской общине повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

В Марганецком обществе представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.

Отметим, оккупантіы не унимаются с обстрелами Никопольщины, в ночь на 3 ноября выпустили почти 30 снарядов.