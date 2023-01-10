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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 10 января оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"9 часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район", - отметил Резниченко.
По его словам, под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30-ти смертоносных снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Последствия ударов выясняются. Есть разрушения – поврежденные дома и кафе.
Накануне оккупанты ударили по двум общинам - Красногригоревской и Мировской. Враг направил туда как минимум десяток снарядов.