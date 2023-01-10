Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 10 января оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"9 часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район", - отметил Резниченко.

По его словам, под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30-ти смертоносных снарядов.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Последствия ударов выясняются. Есть разрушения – поврежденные дома и кафе.

Накануне оккупанты ударили по двум общинам - Красногригоревской и Мировской. Враг направил туда как минимум десяток снарядов.