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Оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 9 января оккупанты нанесли удары из тяжелой артиллерии по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Не утихает ночной террор Никопольщины. Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", – отметил Резниченко.
По его словам, под вражеским прицелом оказались две общины - Красногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда как минимум десяток снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Последствия ударов выясняются.
Накануне оккупанты ударили по двум общинам - Красногригоревской и Мировской. Туда прилетели около полутора десятков снарядов.