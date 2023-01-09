Оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 9 января оккупанты нанесли удары из тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Не утихает ночной террор Никопольщины. Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии", – отметил Резниченко.

По его словам, под вражеским прицелом оказались две общины - Красногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда как минимум десяток снарядов.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Последствия ударов выясняются.

Накануне оккупанты ударили по двум общинам - Красногригоревской и Мировской. Туда прилетели около полутора десятков снарядов.