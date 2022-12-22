Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии: пострадала 8-летняя девочка

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 22 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины - Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов", - отметил Резниченко.

Он добавил, что в Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали.

В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.

В Красногригорьевской общине один дом разрушен, двадцать – повреждены. Избиты с десяток хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач.

Отметим, что в ночь на 21 декабря Марганецкая и Красногригорьевская общины снова были обстреляны: тогда было повреждено около десяти домов, два хозяйственных сооружения, автотранспорт, линии газо- и электросети.

В ночь на 19 декабря в Марганце российские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздания, а также электросети.