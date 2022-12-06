Оккупанты обстреляли Никопольщину: повреждены дома, электросети и газопровод

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 6 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Не утихают обстрелы Никопольщины. Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии сам Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины", - отметил он.

По словам Резниченко, в мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

В Никополе повреждены более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.

В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.

Напомним, в ночь на 5 декабря оккупанты ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Из-за вражеских обстрелов погиб работник предприятия, еще три человека получили ранения.