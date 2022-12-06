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Оккупанты обстреляли Никопольщину: повреждены дома, электросети и газопровод
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 6 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Не утихают обстрелы Никопольщины. Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии сам Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины", - отметил он.
По словам Резниченко, в мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
В Никополе повреждены более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.
В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе.
В Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.
Напомним, в ночь на 5 декабря оккупанты ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Из-за вражеских обстрелов погиб работник предприятия, еще три человека получили ранения.