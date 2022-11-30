Оккупанты обстреляли Никопольщину: выпустили почти 30 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 30 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не унимаются с обстрелами Никопольщины. На утро накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую общину", - отметил Резниченко.

По его словам, туда прилетели около 30 снарядов.

Как отметил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали.

Напомним, 29 ноября россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три общины - Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую.