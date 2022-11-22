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Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Орехове
Армия страны-агрессора РФ 22 ноября обстреляла город Орехов Запорожской области. Один человек погиб, еще два получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - отметил глава области.
По его словам, жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, избегая создания очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Скорбим вместе с близкими пострадавших. Работаем дальше над совершенствованием систем безопасности для наших граждан. Двигаемся к победе! Берегите себя!", - подчеркнул Старух.
Напомним, армия страны-агрессора РФ 21 ноября нанесла ракетный удар по селам Запорожской области. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.