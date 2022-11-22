Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Орехове

Армия страны-агрессора РФ 22 ноября обстреляла город Орехов Запорожской области. Один человек погиб, еще два получили ранения.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы, погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - отметил глава области.

По его словам, жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, избегая создания очередей и скоплений людей и наличия рядом оборудованных укрытий.

"Скорбим вместе с близкими пострадавших. Работаем дальше над совершенствованием систем безопасности для наших граждан. Двигаемся к победе! Берегите себя!", - подчеркнул Старух.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 21 ноября нанесла ракетный удар по селам Запорожской области. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома.